Столкнется ли с Землей «крымский» астероид?

Вероятность столкновения 400-метрового астероида 2013 TV135 с Землей в 2032 году по итогам наблюдений за последние дни выросла более чем в четыре раза - с 1 шанса на 63 тысячи до 1 шанса на 14 тысяч. При этом риск столкновения все равно остается очень низким — 99,992%.

Как передает РИА «Новости», об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте астероидного подразделения НАСА.

Астероид, получивший индекс 2013 TV135, был обнаружен сотрудником Крымской обсерватории Геннадием Борисовым, первооткрывателем первой "украинской" кометы C/2013 N4 (Borisov). Он обнаружил небесное тело с помощью собственного любительского телескопа во время наблюдений в свободное время. Вычислить орбиту астероида ему помог российский астроном-любитель Тимур Крячко. Затем открытие было подтверждено российскими обсерваториями "Ка-Дар" и обсерваторией сети МАСТЕР (ГАИШ МГУ) в Бурятии, а также астрономами из Италии, Британии и Испании.

Предварительные измерения траектории показали, что 26 августа 2032 года этот астероид с вероятностью 1 шанс на 63 тысячи может столкнуться с Землей, новые данные несколько увеличили этот риск.

Астероид получил самый низкий 1-й класс по Туринской шкале опасности астероидов. Это означает, что риска практически нет, однако он все же не нулевой.

Специалисты НАСА ожидают, что по мере поступления новых данных риск столкновения снизится до нуля. "Это относительно свежее открытие. С новыми наблюдениями я полностью уверен, что мы значительно снизим или полностью исключим вероятность столкновения в обозримом будущем", - сказал Дон Йеоманс, руководитель астероидного подразделения НАСА.

Как сообщал УНИАН, астрономы Крымской астрофизической обсерватории открыли 410-метровый астероид, который может столкнуться с Землей.

В частности, удалось установить, что малая планета 2013 TV135 относится к числу потенциально опасных астероидов вследствие того, что минимальная дистанция между ее орбитой и орбитой нашей планеты составляет около 1,7 млн км.

Ученым удалось рассчитать траекторию полета этого небесного тела и выяснить, что шанс столкновения этого тела с Землей 26 августа 2032 года составляет 1 к 63 тысячам.