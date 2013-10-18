Чтобы лучше запоминать информацию, нужно сжимать кулаки

Сжатие кулаков позволяет улучшить память, считают американские психологи из Университета Монклера в Нью-Джерси.

В исследовании приняли участие 50 добровольцев, которых попросили выполнять различные задачи на проверку памяти и при этом совершать механические действия в виде сжатия кулаков. Оказалось, что области мозга, отвечающие за воспроизведение ранее усвоенной информации, активизируются в момент сжатия левого кулака. А для того, чтобы эта информация изначально лучше усвоилась, необходимо сжать правый кулак.

Ученые пояснили, что сжатие правого кулака активизирует функцию левого полушария, а сжатие левого — отвечает за правое полушарие. В формировании памяти участвуют оба полушария — левое создает воспоминания, а правое воспроизводит их.

По мнению экспертов, 1,5 минуты вполне достаточно, чтобы улучшить процесс запоминания.