Вкус меняется в зависимости от обстановки

Наверное, вы не раз замечали, что один и тот же продукт совершенно по-разному воспринимается, если его потреблять у себя дома или же, например, в отпуске на Средиземноморье. Каким образом окружающая среда оказывает воздействие на наши вкусовые ощущения, попробовали разобраться психологи из Оксфордского университета.

В процессе проведения эксперимента они угощали полтысячи добровольцев одним и тем же виски, но каждый раз в новой обстановке, пишет mednovelty.ru . Специалисты выбрали виски потому, что напиток этот имеет более «одинаковый» вкус, чем, к примеру, вино. Участников разбили на группы и поочередно помещали в три разные комнаты: „травяную“ — где пахло свежескошенной травой и было слышно блеяние овец; „сладкую“ — которая была насыщена сладкими ароматами, украшена красным декором и „озвучена“ колокольчиками; „деревянную“ — с деревянными панелями и полом, звуками потрескивания дров в камине и запахом недавно распиленной древесины.

Полученные результаты показали, что виски имело привкус травы в «травяной» комнате, послевкусие древесины – в „деревянной“ комнате, а вот в „сладкой“ комнате оно показалось намного слаще. Отдельно отметим, что большинство участников признались, что лучше всего виски показалось в комнате, которая была отделана деревом. Предполагаем, что новейшее изучение возьмут на вооружение рестораторы.