С возрастом качество сна ухудшается

У пожилых женщин гораздо больше проблем со сном, чем у мужчин, говорится в последнем исследовании доктора Денис Одрисколл из Монашского университета. Женщины с трудом засыпают, а утром не чувствуют себя отдохнувшими, пишет Perth Now.

Причем вероятность особо высока среди женщин с болезнями сердца, депрессией и болями, показало обследование 1000 человек 65 лет и старше. Еще одно замечание: больше проблем со сном возникало у пожилых людей, живущих отдельно.

Почти 30% пожилых женщин с трудом засыпали. Аналогичная проблема возникала лишь у 12% мужчин. Представители обоих полов просыпались ночью, но отдохнувшими чувствовали себя лишь 72% женщин против 80% мужчин.

Ощущение усталости утром связывалось с наличием психологических проблем, сниженным аппетитом, отсутствием энергии, отрешенностью от происходящего вокруг и изнуренностью. Улучшить состояние можно, если строго придерживаться распорядка сна и сократить потребление кофеина.