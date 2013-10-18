Родителям детей-аллергиков нужно осторожно относиться к вакцинации

Врач-педиатр Детского клинико-диагностического центра МЕДСИ (Москва, Россия) Наталья Ботвинникова, рассказывает, можно ли делать ребенку в порядке общей очереди прививки, если он аллергик или у него ослаблен иммунитет.

"При ослабленном иммунитете и частых вспышках аллергии к плановым прививкам нужно относиться с особым вниманием. Важно знать, что вакцины делятся на бесклеточные и цельноклеточные. Бесклеточные содержат только белки вируса, а цельноклеточные - целую убитую клетку микроба и набор чужеродных веществ. Если первые вызывают аллергию крайне редко, то на вторые у детей-аллергиков очень часто сильная реакция.

Также у детей с выраженной аллергической реакцией на куриный белок может возникнуть реакция на вакцины, содержащие данный компонент. Но даже наличие аллергических реакций и ослабленного иммунитета не является противопоказанием для вакцинации ребенка. Эта категория детей чаще болеет, заболевания протекают в более выраженной и затяжной форме и вакцинировать их просто необходимо.

Для проведения вакцинации существуют противопоказания, к которым относятся: тяжелые врожденные заболевания, тяжелые заболевания со стороны сердечной инфекции, прогрессирующие заболевания нервной системы, осложнения от предыдущей дозы вакцины, выраженная аллергическая реакция на любой компонент вакцины, острые респираторные заболевания и обострения хронических болезней. Если явных противопоказаний нет, по совету аллерголога-иммунолога, вакцинацию нужно проводить с применением антигистаминного препарата, который назначает специалист".