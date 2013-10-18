Загрязняющие вещества в воздухе однозначно вызывают рак, заявляет Всемирная организация здравоохранении (ВОЗ). ВОЗ включила загрязнение воздуха в список самых распространенных факторов внешней среды, ведущих к раку, пишет Меддэйли.

В частности, грязный воздух вызывает рак легких. Источником загрязнения являются машины, электростанции, выбросы, связанные с сельским хозяйством, промышленностью, а также системами отопления в домах. По мнению ВОЗ, правительства разных стран должны срочно принять меры.

Международное агентство исследования рака приравняло загрязнение воздуха к табаку, солнечному излучению и плутонию. Врачи знают: загрязнение вызывает болезни сердца и легких. Теперь же они заговорили и о раке. По последним данным, во всем мире загрязнение воздуха спровоцировало 223 000 смертей вследствие рака легких.

Более 50% смертей приходится на Китай и страны Юго-Восточной Азии. Например, стремительная индустриализация привела к тому, что Пекин и прочие крупные города затянуло смогом. Кстати, отдельные изыскания связывают загрязнение воздуха также с раком мочевого пузыря.