Употребление рыбы повышает интеллект

Все мы с детских лет знаем, что полезно есть рыбу из-за наличия в ней фосфора, который влияет на развитие нашего мозга. Однако английские ученые доказали, что полезнее не фосфор, находящийся в рыбе, а жирные кислоты, пишут иностранные СМИ.

Чтобы выяснить это, ученые провели два эксперимента с участием в добровольцев. Участники первой группы получали добавки к пище с большим содержанием полиненасыщенных жирных кислот (Омега-3). Этими веществами богаты многие сорта морской рыбы. А участники второй группы получали «пустышку».

Обе группы постоянно должны были выполнять задания на компьютере, которые требовали от них хорошей скорости реакции. При выполнении заданий контролировалась деятельность мозга при помощи магнитно-резонансной томографии.

Эксперимент доказал, что участники, получающие Омега-3, намного опередили участников, которые принимали плацебо. Во втором эксперименте проводился контроль не скорости реакции, а способности долгое время выполнять сложные логические задания. В данном случае участники первой группы так же опередили своих соперников.

Ученые сделали вывод, что употребление рыбы помогает улучшить работу мозга (повысить скорость его реакции и замедлить утомляемость). Это важно не только для школьников и студентов, но и для пожилых людей.