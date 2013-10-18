В США продемонстрировали первого в мире биоробота

В музее Смитсоновского института в Вашингтоне был продемонстрирован первый биоробот, сделанный из 28 искусственных человеческих частей тела, передает Русская служба Би-Би-Си.

У робота по имени Фрэнк есть легкие, почки и даже сердце, которое стучит. Робот, стоимостью в 1 млн долл., умеет ходить, разговаривать и видеть при помощи всевозможных сенсоров и процессоров.

Однако разработчики Фрэнка говорят, что создать настоящего человека удастся еще не скоро, потому что для этого будет необходимо воссоздать человеческий мозг, а это пока остается непосильной задачей.

bbc.co.uk