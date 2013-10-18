Под "Фукусимой-1" резко повысился уровень радиации

В грунтовой воде под аварийной японской АЭС "Фукусима-1" зафиксировано резкое повышение уровня радиации.

Об этом сообщает компания-оператор станции ТЭПКО, передает ИТАР-ТАСС.

По данным энергокомпании, содержание радиоактивных веществ в пробах воды, которые были взяты в одном из технических колодцев на территории станции, превысило 400 тыс. беккерелей на литр при норме в 150 беккерелей. В ТЭПКО подчеркнули, что это изменение стало самым резким из до сих пор зафиксированных на "Фукусиме-1". От жидкости исходит сильное бета-излучение, что свидетельствует о содержании в ней стронция-90 и трития.

Руководство станции уже приняло решение удалить слой почвы вокруг технического колодца. В настоящее время в ТЭПКО выясняют степень распространения загрязненных грунтовых вод под территорией АЭС, поскольку специалисты опасаются попадания зараженной жидкости в море.

В компании отметили, что колодец расположен примерно в десяти метрах от поврежденной цистерны, из которой в июле-августе вытекло около 300 тонн сильнорадиоактивной воды. Уровень содержания радиоактивных веществ в той жидкости составлял 80 млн беккерелей на литр. Эта утечка стала крупнейшей за все время после начала ядерного кризиса на АЭС "Фукусима-1" и получила третий уровень по семибалльной международной шкале атомных событий.

Несмотря на принимаемые ТЭПКО меры, на "Фукусиме-1" продолжаются периодические утечки.

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