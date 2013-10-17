1,2 млрд людей живут в бедности

1,2 млрд людей все еще живут в бедности, тогда как преодоление бедности является главной целью политики Европейского Союза в сфере развития.

Как сообщили УНИАН в Представительстве ЕС в Украине, об этом говорится в заявлении еврокомиссара по политике развития Андриса Пибалгса по случаю Международного дня борьбы с бедностью (17 октября).

«В Международный день борьбы с бедностью мои мысли находятся рядом с 1,2 млрд людей, которые живут в бедности. За абстрактными цифрами прячутся мрачные реалии личной жизни: беременные женщины, лишенные жизненно важного медицинского сопровождения; дети, не имеющие возможности ходить к школе; семьи, которые, идя на работу, не знают, будут ли иметь достаточно еды, чтобы поужинать», - отметил еврокомиссар.

По его словам, преодоление бедности является главной целью политики ЕС в сфере развития, и Евросоюз достиг в этом направлении ощутимого прогресса. «Задолго до 2015 года в рамках программы «Цели развития тысячелетия» удалось вдвое сократить бедность. Евросоюз делает важный вклад в этот прогресс», - добавил Пибалгс.

В частности, сообщил он, за последнее десятилетие через социальные платежи с целью гарантирования продовольственной безопасности помощь получили 46 млн людей, почти 8 млн людей получили образование, которое позволит им зарабатывать на жизнь.

Комиссар отметил, что социальная защита является главным элементом в борьбе против бедности, в защите незащищенных групп населения (в частности, детей), безработных или пожилых людей, а также в обеспечении равенства и поддержке экономического роста. Однако лишь 20% людей в мире имеют доступ к этому благу.

«Сегодня Еврокомиссия начинает SOCIEUX – механизм, призванный помочь развивающимся странам в разработке и управлении их системами социальной защиты. Также этот механизм окажет странам-партнерам консультативную и экспертную поддержку, поможет им в разработке соответствующего законодательства и политики, а также других мероприятий в этой сфере», - сообщил Пибалгс.

Таким образом, отметил он, «впервые в истории в мире есть ресурсы и технологии для того, чтобы побороть страшную бедность за одно поколение», и «вариант поражения в этой борьбе даже не рассматривается».

«Теперь мы дискутируем относительно глобальной повестки дня после 2015 года. Результатом этих дискуссий должна стать программа, которая является достойным преемником инициативы «Цели развития тысячелетия». Эта программа должна стать проводником для всех в нормальную и зажиточную жизнь до 2030 года», - отметил Пибалгс.