БАДы для похудения вредят печени

БАДы, травяные сборы и чаи для похудения могут вызывать серьезные повреждения печени. Об этом шла речь на 78-й ежегодной научной конференции гастроэнтерологов в Сан-Диего, штат Калифорния.

В подтверждение такого заявления участники конференции описали несколько случаев, которых в медицинской практике становится все больше. Так, 52-летняя женщина употребляла один из БАДов с экстрактом зеленого чая (как было указано на упаковке). После 3-х недельного приема средства у нее развился некроз печени, и понадобилась трансплантация. В других случаях у пациентов началось развитие цирроза печени и печеночная недостаточность. Особое опасение у авторов доклада вызывают так БАДы и травы для похудения азиатского происхождения.

Тошнота, головокружение, неприятные ощущения в ЖКТ могут быть симптомами нарушения функции печени.

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