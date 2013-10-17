Чеснок - "бабушкино" средство от простуды
09:52, 17 октября 2013Зарубежные новости
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Мы часто упускаем это из виду
Каждому известно еще от бабушки что лечение чесноком эффективно при простуде, но мы часто упускаем это из виду, пишут иностранные СМИ.
Английские ученые доказали, что люди, которые регулярно употребляли в холодные месяцы чеснок, вдвое реже застуджувались, или получали насморк, кашель, чем те, которые избегали употребления чеснока. Кроме этого продолжительность простуды у любителей чеснока длилась около 1-2 дней, вместо целой недели.
Лечение чесноком также действенное против нежити. Сульфид, что содержится в нем обладает антивирусным и противовоспалительным действием. Чеснок – это природный антибиотик что борется с бактериями и вирусами и не имеет побочных эффектов.
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