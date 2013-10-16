Число жертв циклона в Индии превысило 30 человек

Число жертв циклона "Файлин", который ударил 12 октября по восточному побережью Индии, превысило 30 человек.

Как сообщила электронная версия газеты "Таймс оф Индиа", девять человек погибли сегодня в штате Орисса в результате наводнения, вызванного проливными дождями, передает ИТАР-ТАСС.

Уровень воды в Ориссе в настоящее время начал спадать. "Файлин" также принес проливные дожди в штат Бихар, где объявлена угроза наводнения. Власти пока не оценили ущерб от циклона, однако известно, что повреждены полмиллиона гектаров урожая, разрушены около 300 тыс домов.

Правительство провело крупнейшую в истории страны спасательную операцию, благодаря чему удалось избежать значительных жертв среди населения. Так, за несколько дней из прибрежных районов штатов Орисса и Андхра-Прадеш были в общей сложности эвакуированы 900 тыс человек, то есть порядка 95% жителей побережья.

В 1999 году аналогичный циклон унес жизни около 10 тыс. человек.

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