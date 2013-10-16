Капуста защищает от вреда радиации

Обычная капуста может оказаться универсальным средством, защищающим человека от радиации при лечении рака, а также выступающим против побочных эффектов вроде тошноты, пишет The Daily Mail. По словам ученых, соединение из крестоцветных (белокочанной капусты, брокколи, цветной капусты) защищало мышей от смертельных доз радиации, а, значит, сработает и на человеке.

Данное соединение (3`-дииндолилметан), как было доказано, безопасно для людей. Ранее о нем говорили в рамках превентивной противораковой терапии. На этот раз доктор Элиот Роузен из Комплексного ракового центра Джорджтаун Ломбарди исследовал воздействие соединения на организм, облученный радиацией.

Грызунам в течение двух недель каждый день вводили 3`-дииндолилметан. Введение начиналось через 10 минут после облучения. В итоге все животные в контрольной группе умерли, а в основной группе более 50% грызунов оставались в живых спустя 30 дней после облучения.

Соединение также обеспечивало защиту, если первая инъекция делалась в пределах 24 часов до или после облучения. У облученных грызунов, получавших соединение, отмечалось менее значительное снижение концентрации эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов (обычное явление для раковых больных, проходящих лечение). Помимо составляющей части противораковой терапии, соединение пригодится для поддержания людей, столкнувшихся с радиоактивными выбросами.

meddaily.ru