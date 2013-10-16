Российские ученые обнаружили новый подтип ВИЧ

Российские ученые обнаружили новый подтип вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), который активно распространяется в РФ.

Как передает ИТАР-ТАСС, открытие сделали специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" (наукоград Кольцово, Новосибирская область).

В настоящее время существует ВИЧ-1 и ВИЧ-2, каждый из которых обладает несколькими субтипами. При попадании в клетку человека варианты вируса могут обмениваться генетическим материалом.

Специалисты "Вектора" выяснили, что в России появился новый генетический вариант ВИЧ-1, в котором соединились рекомбинантная форма 02_AG и российский вариант субтипа А.

"Рекомбинантная форма 02_AG/A с большой скоростью распространяется в Сибирском регионе, также ее появление зарегистрировано в Чеченской Республике, Киргизии и Казахстане. В Новосибирской области первые случаи заражения этой формой зарегистрированы в 2006 году, а сейчас более половины новых случаев ВИЧ-инфекции — результат заражения 02_AG/A", - говорится в сообщении.

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