«Плитка» шоколада защитит от инсульта

Такая новость должна порадовать любительниц шоколада. Ученые из Швеции обнаружили, что пристрастие к шоколаду представительниц «слабого» пола, может принести пользу, защищая от риска инсульта, пишут иностранные СМИ.

В таком «шоколадном» исследовании принимало участие 33 000 шведских женщин. И оказалось совсем необычным то, что чем больше они употребляли шоколада, тем больше уменьшали риск инсульта! Такие результаты добавили еще один «плюс» в пользу какао-бобов. Находящиеся в шоколаде флавоноиды, обнаруженные в ранних исследованиях, способствовали снижению высокого кровяного давления, тем самым предотвращая риск инсульта.

Однако не спешите бежать в супермаркет за ящиком шоколада. По словам доктора Сюзанны Ларссон, возглавляющей данное исследование, не следует забывать, что шоколад прежде всего относится к высококалорийным продуктам, богатым на сахар и различные жиры. Поэтому перебор может привести к обратному результату для здоровья. Хотя исследования и доказали пользу для сердечно-сосудистой системы, до конца эти исследования еще не проведены. Предпочтительнее именно темный шоколад, так как содержит меньше сахара. Но во всяком случае, «плиточка» любого шоколада поднимет настроение и прибавит энергии.