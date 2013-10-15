Каждый 10-ый житель Европы психически болен

Каждый десятый житель Евросоюза имеет психическое расстройство. А это – 50 млн. человек. Об этом свидетельствуют данные о психическом здоровье населения ЕС, опубликованные Еврокомиссией.

Данные Еврокомиссии были озвучены на конференции «Психическое здоровье населения». По мнению европейских чиновников, проблеме психического здоровья населения уделяется очень мало времени. Участники конференции считают, что главными направлениями борьбы с психическими заболеваниями являются меры профилактического характера и внедрение инновационных методов лечения.

Напомним, по оценкам украинского психиатра, 40% пациентов терапевтов в Украине нужна помощь психологов и психиатров. В России 30% населения нуждаются в психиатрической помощи, говорят данные Гражданской комиссии по правам человека.

likar.info