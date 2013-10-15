По Мексике распространяется холера

В Мексике 159 человек заболели холерой, передает РИА «Новости».

Случаи заболевания зарегистрированы в пяти штатах страны, но большинство заболевших - в центральном штате Идальго (145). По словам министра здравоохранения Мерседес Хуан Лопес, всего было взято примерно 20 тысяч проб на холеру, из которых только 159 оказались положительными.

Власти уже приняли меры. В частности, сформированы специальные медицинские бригады, которые проинспектировали 20 тысяч домов.

Точная причина распространения заболевания не установлена. Специалисты отмечают, что, вероятно, болезнь распространяется через неочищенную воду. За последние недели на Мексику обрушилось огромное количество осадков, принесенных ураганами "Ингрид" и "Мануэль". Власти призывают население использовать только очищенную воду.

Последняя эпидемия холеры была отмечена в Мексике в 90-х годах прошлого века. С 1991 года по 2001 год было выявлено около 46 тысяч случаев заболевания, скончались 552 человека.