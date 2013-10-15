Средства профилактики простуды

Как же не хочется болеть простудой или, того хуже, гриппом. Но есть ли эффективная профилактика? В аптеках достаточно большой выбор противовирусных, а также иммуномодулирующих лекарств. И проконсультировавшись у врача, можно выбрать нужное. Но группа британских врачей недавно предложила еще пару простых применимых советов, помогающих уменьшить вероятность заболевания в несколько раз, пишут российские СМИ.

Ученые советуют начать есть чеснок и лук. Ведь эти продукты содержат антиоксиданты и селен, что поможет организму «вооружиться» антибактериальной и противовирусной защитой. А в луке и чесноке еще есть и серосодержащие соединения, которые приведут в «боевую готовность» иммунную систему.

Еще не забывайте о пробиотиках — различных йогуртовых культурах и тех продуктах, способствующих образованию полезной микрофлоры кишечника. В нем сосредоточено 80% бактерий, и если увеличить их численность, помогающих в борьбе с опасными микробами, то можно значительно укрепить иммунитет. Кому-то будет не лишним и витамин D3. А вот употребление всего нескольких граммов сахара ослабит белые кровяные тельца, противостоять инфекции им будет сложнее. Испытывая сильный стресс тоже можно подавить иммунную систему. Поэтому чтобы меньше болеть, просто запомните и примените эти советы.