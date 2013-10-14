В обеденный перерыв нужно обязательно выходить из офиса

Автор проекта "Casual-psy – Психология повседневной жизни" психолог Мария Пугачева рассказывает, стоит ли делать перерыв на обед, выходя на улицу, или можно есть прямо за рабочим местом.

"Перерыв на обед в любом рабочем графике - это не просто выделенное время для принятия пищи, а вполне достаточный промежуток времени для небольшого отдыха и переключения с одной деятельности на другую. С помощью перерыва на обед, на самом деле, можно даже очень хорошо отдохнуть и сделать свой рабочий день не заурядным и монотонным, а веселым и насыщенным.

Во-первых, час обеденного перерыва - хорошая возможность сменить обстановку, картинку перед глазами, просто подвигаться, подышать свежим воздухом. Поэтому я настоятельно рекомендую по возможности выбегать на бизнес-ланч в любое ближайшее к офису кафе, а если их еще поблизости и несколько, то вообще чередовать их в течение недели.

Во-вторых, это хорошая возможность пообщаться с коллегами неформально, обсудить какие-то личные темы, посмеяться и даже немного посплетничать - почему бы нет. В-третьих, если вы работаете в оживленном месте, то за полагающийся вам час, вы можете успеть сделать какое-либо небольшое личное дело. Например, забежать в магазин, сфотографироваться на загранпаспорт, отдать в починку обувь, заказать новый комплект ключей.

Самое главное, что именно в этот промежуток времени ваши мысли будут переключены с рабочего процесса на вас самих, поэтому, когда вы вернетесь в офис, вам гораздо легче будет доработать несколько оставшихся часов, и день не покажется настолько длинным".