Добавки с витамином D не укрепляют кости здоровых людей

Здоровым людям нет необходимости принимать витамин D. Научные исследования показали, что такие добавки не влияют на увеличение минеральной плотности костной ткани (МПКТ), что могло бы являться эффективным средством для предотвращения развития остеопороза.

Прием БАДов имеет смысл лишь для пожилых людей в качестве профилактики переломов. И то, только в том случае, если их применение сопровождается соблюдением здоровой диеты и физическими упражнениями, передает BBC со ссылкой на исследование новозеландских ученых, опубликованное в журнале The Lancet.

Авторами работы являются исследователи из Университета Окленда. Они провели анализ 23 более ранних изысканий, в которых приняли участие более 4 тысяч человек. Испытуемые принимали добавки в среднем в течение двух лет.

Результаты показали, что прием добавок никак не сказался на степени минерализации костей, а значит, никак не мог послужить в качестве средства предотвращения развития остеопороза и, соответственно, повышения риска переломов.

Вместе с тем ученые заметили у испытуемых небольшое, но статистически значимое увеличение плотности костной ткани в "шейке бедра" рядом с тазобедренным суставом. В связи с этим они сделали вывод, что для здоровых людей прием БАДов не может быть оправдан - необходимую дозу витамина D они получают благодаря солнечному свету через кожу и вместе с некоторыми продуктами, такими, как жирная рыба, яйца, сухие завтраки.

Однако для пожилых прием добавок может служить эффективной мерой для профилактики переломов бедренной кости. Правда, при этом ученые советуют не забывать делать упражнения и придерживаться диеты с высоким содержанием кальция.