Зелёный чай тонизирует кожу лица

С давних пор китайки и японки используют зеленый чай в качестве прекрасного средства увлажнения кожи, пишут российские СМИ.

Так же он оказывает благотворное воздействие в косметических целях: его добавляют в различные тоники для лица, крема, в различные косметические маски. И это неудивительно.

В его состав входят такие вещества, как:

Витамин Р — обладает омолаживающим эффектом, поддерживая кожу в тонусе

Витамин С — природный антиоксидант, выводит из организма все ненужные и токсичные вещества, не разрушая свободные радикалы клетки.

Витамин РР — благоприятно воздействует на кожу лица

Эфирные масла — обладают успокаивающими антистрессовыми свойствами

Кофеин - поддерживает вашу кожу и организм в тонусе и бодрости

Зеленый чай для лица: маски

Маски для лица из зеленого чая — волшебное средство практически от всех недостатков вашего лица:

Борется с угревой сыпью

Приводит кожу в тонус

Борется с первыми признаками старения

Борется с пигментными пятнами

Отлично увлажняет кожу

Увлажняющая маска для лица из зеленого чая

Необходимо взять 1 яичный желток. Затем добавить к нему 1 столовую ложку измельченного зеленого чая и 2 ложки сметаны. Все ингредиенты тщательно перемешать и нанести полученную смесь на лицо. Выдерживаем 10 минут, затем смываем теплой водой.

Маска из зеленого чая при жирной коже

Необходимо взять 1 яичный белок, хорошенько взбить его, затем добавить 2 ст. ложки крепкой заварки зеленого чая. Все тщательно перемешать. После добавить 1 ст. ложку измельченных овсяных хлопьев и 1 ч. ложку лимонного сока. Все хорошенько перемешиваем, наносим на кожу обильным слоем. Выдерживаем маску 15 минут, затем смываем прохладной водой.

Маска из зеленого чая при комбинированной коже

Берем 1 ст. ложку сухого измельченного зеленого чая, добавляем 2 ст. ложки кефира. Все тщательно перемешиваем и наносим на лицо. Выдерживаем маску 15 минут, после смываем прохладной водой.