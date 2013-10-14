Десятки тысяч вьетнамцев эвакуированы из-за тайфуна

Власти Вьетнама эвакуируют несколько десятков тысяч человек из районов, через которые должен пройти тайфун "Нари", движущийся вдоль побережья Южно-Китайского моря, передает русская служба Би-Би-Си.

Мощный тайфун ранее обрушился на территорию Филиппин, унеся жизни по меньшей мере 13 человек.

Как сообщают официальные вьетнамские СМИ, из прибрежных районов в центре страны уже эвакуированы более 65 тыс. человек.

Метеорологи предупреждают о сильных дождях с ветром, которые могут вызвать затопления и оползни.

Накануне стало известно о пяти погибших в результате обрушившегося на Индию циклона "Файлин".