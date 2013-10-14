Десятки тысяч вьетнамцев эвакуированы из-за тайфуна
10:49, 14 октября 2013Зарубежные новости
0
На страну ожидают затопления и оползни
Власти Вьетнама эвакуируют несколько десятков тысяч человек из районов, через которые должен пройти тайфун "Нари", движущийся вдоль побережья Южно-Китайского моря, передает русская служба Би-Би-Си.
Мощный тайфун ранее обрушился на территорию Филиппин, унеся жизни по меньшей мере 13 человек.
Как сообщают официальные вьетнамские СМИ, из прибрежных районов в центре страны уже эвакуированы более 65 тыс. человек.
Метеорологи предупреждают о сильных дождях с ветром, которые могут вызвать затопления и оползни.
Накануне стало известно о пяти погибших в результате обрушившегося на Индию циклона "Файлин".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter