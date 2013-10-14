Швейцарские медики выявили полоний в биопробах Арафата

Британский журнал Lancet опубликовал результаты исследования швейцарских медиков, которые свидетельствуют о том, что бывший палестинский лидер Ясир Арафат мог быть отравлен радиоактивным полонием-210, передает телекомпания "Аль-Джазира".

Согласно опубликованным данным, в результате исследования, проводившегося в прошлом году, был выявлен высокий уровень содержания радиоактивных веществ в крови, моче и слюнных железах Арафата.

«Я могу подтвердить, что мы обнаружили неожиданно повышенное наличие полония-210 в вещах (Ясира) Арафата, которые содержали его биоматериал», - цитирует "Аль-Джазира" директора Института радиофизики при медицинском центре в Лозанне Франсуа Бошуда.

Ясир Арафат, основатель и первый глава Палестинской национальной администрации (ПНА), получивший Нобелевскую премию мира за участие в переговорах с Израилем, скончался 11 ноября 2004 года в военном госпитале под Парижем.

Официальное расследование причин его смерти началось после того, как летом прошлого года катарский телеканал "Аль-Джазира" объявил об обнаружении в личных вещах Арафата и пробах биологических жидкостей радиоактивного вещества полоний-210. Анализы по просьбе журналистов сделали ученые из Института радиофизики при медицинском центре в Лозанне, которые теперь работают по поручению палестинских властей. Палестинцы неоднократно говорили о возможной причастности к смерти Арафата Израиля, где такие обвинения раз за разом отвергали.

Исследование останков палестинского лидера также ведут российские эксперты. Они планируют закончить к концу 2013 года. Расследование причин смерти Арафата началось по требованию его вдовы Сохи Арафат. Она подала соответствующий иск после появления информации о возможном облучении Арафата полонием-210, отмечает РИА Новости.