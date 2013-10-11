Что нужно для счастливой жизни

Правило "Люди всегда ценят то, чего не имеют", подтвердилось, полагает La Vanguardia в статье, подготовленной по материалам агентства EFE. "Сегодня, в эпоху кризиса, деньги - главное, что нужно испанцам для счастья", - продолжает газета, ссылаясь на результаты недавнего исследования, которое провел Instituto Coca-Cola de la Felicidad на основе опроса 3500 человек, пишет Инопресса.

В 2013 году 54% испанцев сказали, что довольны своей жизнью. Это на 2% больше, чем в 2010 году. Автор исследования считает, что испанцы умерили свои экономические запросы и довольны тем, что у них есть.

"Но за последние годы изменилась иерархия приоритетов: в 2007 году главным для счастья называли здоровье (37%), на втором месте была любовь (32%), на третьем - деньги (17%). В 2013 году на верхней строчке деньги (36%)", - говорится в статье.

Исследователи составили и портрет счастливого испанца или испанки: 26-35 лет, состоит в браке, имеет работу, делит кров с детьми и домашними питомцами, уверен/уверена в себе. Больше всех довольны жизнью в Эстремадуре, Арагоне, Наварре и Кантабрии.

А вот автопортрет человека, довольного жизнью: "я энергичен", "мне нравится помогать другим", "я всегда говорю "спасибо", "забочусь об окружающей среде", "высоко ценю чувство юмора".