Деткам с аутизмом поможет гормон любви

Исследователи Стэнфордского университета медицины доказали, что окситоцин подходит для коррекции поведения и лечения детей с аутизмом, пишет newsland.com.

Окситоцин часто называют "гормоном любви", поскольку он имеет большое значение в формировании и поддержке сильной связи между матерью и ребенком и сексуального влечения полов.

Эти свойства гормона обеспечат ему более широкий круг применения, говорят ученые. Окситоцин начали давать людям с расстройствами аутистического спектра в рамках клинических испытаний, так как он играет значительную роль в процессе формирования доверия между людьми, усиливает социальные эмоции. Этот гормон, по утверждению ученых, изменяет активность той части мозга, которая имеет решающее влияние на способность испытывать приятные ощущения от общения.

Положительные результаты исследований смогут не только обеспечить правильное использование окситоцина для терапии аутичных пациентов, но и предложить новые методы лечения психоневрологических расстройств, в которых нарушается уровень социальной активности и способность адекватного общения.