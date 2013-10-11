Пятиразовое питание поможет сбросить лишний вес

Сотрудники университета Восточной Финляндии выявили преимущества для здоровья пятиразового питания, сообщает РБК . Ученые утверждают, что сочетание завтрака, обеда и ужина с двумя "перекусами" в течение дня помогают сбросить вес. А вот пропуск одного из приемов пищи, в частности утреннего, может привести к обратному эффекту.

Исследователи наблюдали за состоянием 4 тысяч детей с момента их рождения и до достижения 16-летнего возраста. И установили, что те, кто придерживался пятиразового ежедневного питания, имел сниженный индекс массы тела. И даже наличие ожирения у родителей испытуемых не влияло на результат. А вот пропуск одного из ежедневных приемов пищи приводил к набору веса. Ученые уверены, что пищевые привычки являются важным фактором риска развития ожирения, и их влияние на вес во многом превосходит другие факторы.