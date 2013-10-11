Худеем на овощном супе

Основа диеты – жиросжигающий супчик, который надо есть на завтрак, обед и ужин. Или хотя бы один раз в день. Чем больше продуктов в рационе Вы замените этим супом, тем эффективнее будет Ваше похудание, пишут российские СМИ.

Рецепт чудо-супа: 6 средних луковиц, несколько (по вкусу) помидоров (можно консервированных), 1 небольшой кочан капусты, 2 зеленых перца, 1 пучок сельдерея, 1 кубик овощного бульона

В холодную воду положите нарезанные овощи и поставьте на огонь. Дайте вскипеть. Приправьте солью, перцем, кипятите на большом огне 10 минут, затем продолжайте варить на малом огне, пока все овощи не станут мягкими. Этот суп должен стать для Вас и хлебом, и мясом, и кофе и бутербродом. Если хотите перекусить – съешьте чашку супа. Он заполняет желудок, давая чувство сытости, калорий же при этом в нем очень мало. В качестве питья рекомендуется минеральная вода, подслащенная вода, чаи.

Питаться одним только супом невозможно, поэтому есть вариации:

День первый. Суп и фрукты. Любые фрукты, кроме бананов. В дынях и арбузах меньше калорий, чем в большинстве других фруктов. Ешьте только суп и фрукты.

День второй. Суп и овощи. Можете есть все овощи, какие хотите, пока не насытитесь. Сырые, свежие или консервированные овощи, листовую зелень. Ешьте все это с супом.

День третий. Суп, фрукты и овощи. Любые плоды.

День четвертый. Суп, фрукты и овощи и молоко. Ешьте так много супа, свежих овощей и фруктов, сколько вам хочется, но бананов не больше трех. Можно стакан молока.

День пятый. Говядина и помидоры с супом. На пятый день можно есть говядину и помидоры: 300 - 500 г говядины и столько же свежих помидоров. Постарайтесь выпить 6-8 стаканов воды в этот день. Ну и, конечно, суп.

День шестой. Говядина и овощи (особенно листовые) плюс суп. Говядину и овощи ешьте досыта, сколько душа просит. Обязательно поешьте супа. Пейте воду.

День седьмой. Коричневый рис, фруктовый сок, овощи и суп. Сегодня вы можете есть коричневый рис, несладкий фруктовый сок и овощи. Снова наешьтесь досыта. Обязательно поешьте супа. Рис можно добавить к супу, либо овощи добавить к рису. Можно резаные лук или помидоры, цветную капусту. Пейте воду. Категорически запрещены: хлеб, алкоголь, газированные напитки, жареное. Ешьте суп каждый раз, как только вы начинаете испытывать голод. Тщательно убирайте с мяса весь жир, а с птицы снимайте шкурку.

Если Вы прервали диету, начинайте ее вновь с первого дня.