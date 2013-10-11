Ключ к счастливому браку заложен в ДНК

Некоторые говорят, что секретом счастливого брака является умение находить компромиссы. Однако американские психологи заявили, что ключ к счастливой семейной жизни на самом деле кроется в ДНК.

Как сообщает FederalPost , они считают, что ген, участвующий в регуляции серотонина - гормона счастья, может предсказать, как сильно эмоции влияют на отношения.

Исследование, проведенное специалистами из Калифорнийского университета в Беркли и Северо-Западного университета, может оказаться первым, связавшим генетику, эмоции и удовлетворенность браком, говорят исследователи.

Старший автор исследования, психолог Калифорнийского университета Роберт Левенсон, сказал: "Многие ученые на протяжении многих лет пытались понять, что помогает некоторым парам создать идеальный эмоциональный климат в браке, и кажется, мы нашли на него ответ. С помощью новых генетических исследований мы узнали, насколько важны эмоции для разных людей".

В частности, исследователи обнаружили связь между счастливым браком и вариантом гена, или "аллели", известной как 5-HTTLPR. Все люди наследуют копию этого варианта гена от каждого родителя.

Участники исследования с двумя короткими 5-HTTLPR аллелями оказались самыми несчастными в браках. Они испытывали множество негативных эмоций, таких как гнев и презрение. Те же, у кого аллели были длиннее, оказались гораздо меньше обеспокоены эмоциональным климатом в семье.

"Мы всегда стараемся понять рецепт хороших отношений, и эмоции, без сомнения, являются важным ингредиентом", - сказал Левенсон, возглавляющий исследование, в ходе которого ученые отслеживали более 150 супружеских пар на протяжении 20 лет.

Новые результаты не означают, что пары с различными вариациями из 5-HTTLPR несовместимы, отмечают исследователи. Вместо этого можно предположить, что люди с двумя короткими аллелями, вероятнее будут счастливы в хороших отношениях, и сильнее страдать в плохих, сообщает Mail Online.

Результаты исследования, в котором изучались генотипы более 100 супругов, а также наблюдалось их взаимодействие с партнерами в течение долгого времени, доказали это, утверждают ученые. Левенсон и коллеги-исследователи наблюдали за парами с 1989-го года.

Все участники эксперимента представили свои образцы ДНК, и исследователи смогли сопоставить их генотип с уровнями их удовлетворенности браком.

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