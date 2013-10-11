Европейские ученые создали вегетарианское мясо. На вид и по вкусу продукт напоминает настоящее мясо, но на 100% состоит из овощей.

Заменитель мяса разработан в рамках проекта «LikeMeat». В разработке участвуют сотрудники Университета природных ресурсов и наук о жизни (Вена), Университета Вагенингена и 11 компаний, занимающихся продуктами питания. Инициатор проекта Флориан Уайльд из Института Фраунгофера рассказал, что производство этого продукта экологически безопасно. Растительный заменитель мяса, который планируют выпускать в промышленных масштабах, должен иметь длительный срок хранения и относительно низкую стоимость. В идеале продукт будет подходить не только вегетарианцам, но и аллергикам.

Прототип фабрики по производству заменителя мяса уже получен в лабораторных условиях. Мини-фабрика производит лист мяса толщиной 1 см, которому можно придать нужную форму.

likar.info