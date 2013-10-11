Пища меняет внешность человека
Употребление риса влечет за собой преждевременное увядание кожи
Эксперты установили, что определенные продукты могут изменить внешность человека, причем, довольно существенно, пишет Раут.
Исследователями названы те из них, которые особенно эффективные в этом отношении. Например, всем известный шоколад позволяет коже сохранить молодость, что, конечно же, является очень приятным фактором. А вот чечевица обладает свойствами, старящими кожу.
Эксперты раскрыли определенные секреты питания, являющиеся для большинства из нас настоящей неожиданностью.
В частности, Стефани Уильямс, дерматолог из Лондона, отмечает, что шоколад, а также некоторые обезжиренные блюда очень полезны непосредственно для внешности. В то же время, употребление чечевицы и коричневого риса способно старить кожу, хотя данные продукты в целом относятся к очень полезным, и рекомендованы диетологами при здоровом питании.
Стефани советует полностью исключить из питания все продукты, имеющие в своем составе сахар, и даже мед. Или же, их употребление должно быть значительно ограничено. Она имеет в виду и тот сахар, который содержится в составе фруктов. Оказывается, под влиянием сахара в коже возникает процесс гликации, то есть, склеивания волокон эластина иколлагенас глюкозой. Причем, этот процесс усиливается с возрастом, и ведет к тому, что кожа раньше времени увядает. Еще один минус употребления сахара – увеличивается выработка инсулина, который является ключевым гормоном старения.
Отдельно исследователи рассказали о коричневом рисе. Он полезен в целом, но насыщен углеводами – это длинные вереницы молекул сахара, расщепляемые нашим телом в качестве топлива. В рисе содержится крахмал, а его расщепление происходит медленнее, чем сахара. Употребление в пищу риса влечет за собой преждевременное увядание кожного покрова. В чечевице тоже немало углеводов и натуральных токсинов. Поэтому полезнее употреблять вместо них бататы, овощи, картофель.
Что касается овощей, то эксперты утверждают, что наиболее полезными из них являются те, что имеют темно-зеленый цвет. Идеальными названы капуста кале и брокколи. Они богаты веществами, чрезвычайно полезными для кожи. При этом, чтобы кожа не стрела, в организм должны поступать жиры. Уже доказано, что человек полнеет в основном от углеводов, а жиры способствуют эластичности кожи и совращению морщин. По мнению доктора Уильямс, следует голодать дважды в неделю. Таким образом, вы поможете коже омолаживаться и избавляться от токсинов.