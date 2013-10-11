Пища меняет внешность человека

Эксперты установили, что определенные продукты могут изменить внешность человека, причем, довольно существенно, пишет Раут.

Исследователями названы те из них, которые особенно эффективные в этом отношении. Например, всем известный шоколад позволяет коже сохранить молодость, что, конечно же, является очень приятным фактором. А вот чечевица обладает свойствами, старящими кожу.

Эксперты раскрыли определенные секреты питания, являющиеся для большинства из нас настоящей неожиданностью.

В частности, Стефани Уильямс, дерматолог из Лондона, отмечает, что шоколад, а также некоторые обезжиренные блюда очень полезны непосредственно для внешности. В то же время, употребление чечевицы и коричневого риса способно старить кожу, хотя данные продукты в целом относятся к очень полезным, и рекомендованы диетологами при здоровом питании.

Стефани советует полностью исключить из питания все продукты, имеющие в своем составе сахар, и даже мед. Или же, их употребление должно быть значительно ограничено. Она имеет в виду и тот сахар, который содержится в составе фруктов. Оказывается, под влиянием сахара в коже возникает процесс гликации, то есть, склеивания волокон эластина иколлагенас глюкозой. Причем, этот процесс усиливается с возрастом, и ведет к тому, что кожа раньше времени увядает. Еще один минус употребления сахара – увеличивается выработка инсулина, который является ключевым гормоном старения.

Отдельно исследователи рассказали о коричневом рисе. Он полезен в целом, но насыщен углеводами – это длинные вереницы молекул сахара, расщепляемые нашим телом в качестве топлива. В рисе содержится крахмал, а его расщепление происходит медленнее, чем сахара. Употребление в пищу риса влечет за собой преждевременное увядание кожного покрова. В чечевице тоже немало углеводов и натуральных токсинов. Поэтому полезнее употреблять вместо них бататы, овощи, картофель.

Что касается овощей, то эксперты утверждают, что наиболее полезными из них являются те, что имеют темно-зеленый цвет. Идеальными названы капуста кале и брокколи. Они богаты веществами, чрезвычайно полезными для кожи. При этом, чтобы кожа не стрела, в организм должны поступать жиры. Уже доказано, что человек полнеет в основном от углеводов, а жиры способствуют эластичности кожи и совращению морщин. По мнению доктора Уильямс, следует голодать дважды в неделю. Таким образом, вы поможете коже омолаживаться и избавляться от токсинов.