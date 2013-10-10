При синдроме раздраженного кишечника поможет мята

Исследователи из Университета Аделаиды поясняют, что мята активизирует "антиболевой" канал в толстой кишке, успокаивая воспалительные боли в желудочно-кишечном тракте, пишет open.by.

Доктор Стюарт Брирли отмечает, что мята давно широко применялась в натуропатии, однако до сих пор не было клинических данных, позволяющих понять, почему она так эффективна в облегчении боли.

- Наше исследование показывает, – говорит он, – что мята действует через определенный канал, называемый TRPM8, уменьшая боль в чувствительных волокнах, особенно активированных горчицей и перцем. Потенциально это первый шаг в определении нового типа общего клинического лечения синдрома раздраженного кишечника.

Синдром раздраженного кишечника (СРК) – желудочно-кишечное расстройство, вызывающее боль в животе, вздутие, диарею или запор. Этот недуг затрагивает примерно 15–20% взрослого населения Земли (около 22 миллионов), две трети больных – женщины.

На сегодня определенного лекарства от синдрома раздраженного кишечника не существует. Синдром может появляться и исчезать на протяжении всей жизни человека. У некоторых людей симптомы синдрома раздраженного кишечника появляются после употребления жирной и острой пищи, кофе и алкоголя, но, по словам врачей, причины заболевания могут быть сложнее.

Существует мнение, что синдром раздраженного кишечника связан с перенесенным гастроэнтеритом (воспаление желудка и кишечника). В некоторых случаях синдром может быть вызван пищевым отравлением, стрессом, реакцией на антибиотики, а в иногда объясняется наследственностью.