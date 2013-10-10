Курящие женщины умирают чаще мужчин

Научные работники Американской кардиологической ассоциации говорят, что женщины более подвержены вредному воздействию никотина, чем мужчины, пишет Medical News Today.

Женский организм обладает более слабой резистентной способностью, что повышает риск развития патологии сердечно-сосудистой системы под действием табака. Был проведен глубокий анализ более чем 80 трудов на тему действия никотина и других составляющих сигаретного дыма на здоровье человека. Кроме того был выстроен мониторинг за 4 миллионами женщин, 42 тысячи из которых в дальнейшем перенесли инсульт, сообщают Медвести.

Исследование показало, что у курящих женщин риск возникновения приступов ишемии повышается почти в два раза, а риск ишемического инсульта, исход которого — пожизненная инвалидность или смерть — в полтора раза. Этот вид инсульта вызывается закупоркой сосудов головного мозга кровяными тромбами в связи со сгущением крови. В результате мозг не получает должного кровообращения, и некоторые его участки отмирают без права на восстановление.

Настоящее исследование показало, что у женщин на 17% выше риск возникновения геморрагического инсульта, чем у мужчин, при условии что обе группы относятся к курильщикам со стажем. Такой вид инсульта связан с кровоизлиянием в ткани головного мозга.

Ученые считают, что в повышенном риске заболеваний сердечно-сосудистой системы у женщин стоит винить влияние их гормонов на липиды, содержащиеся в крови. Никотин и другие составляющие сигареты увеличивают содержание холестерина, липидов, триглицеридов в кровяном русле женщин, чего у курящих мужчин отмечено не было отмечено. Именно этот фактор приводит к более сильному и частому развитию коронарной патологии у женского пола.

В особой группе риска находятся курящие женщины из Европы. У них отмечается наиболее высокий уровень заболеваемости, связанной с сердечно-сосудистой системой, что усугубляется курением. К счастью, полный отказ от сигарет и их заменителей с никотином способен повысить качество жизни и снизить риск развития инсульта как у мужчин, так и у женщин.