Прогулки на свежем воздухе защитят от рака

Риск рака груди у женщин после пятидесяти лет падает на 14%, если они часто гуляют на свежем воздухе, сообщает The Telegraph.

Ученые давно говорят о пользе физической нагрузки на организм человека. В настоящем исследовании научное сообщество обратило внимание на умеренные физические нагрузки, такие как ходьба.

Мониторинг затронул более 73 тысяч женщин старше 50 лет. Все они находились в менопаузе. Наблюдение продолжалось десять лет. Большинство в ходе опроса ответило, что занимаются только пешими прогулками.

Оказалось, что ежедневные прогулки в течение часа помогают снизить риск развития рака груди на 14%.

Альпа Патель, автор исследования, утверждает, что интенсивные нагрузки способны влиять еще более сильно на данный показатель. Таким образом, можно с уверенностью говорить, что здоровый образ жизни и физическая нагрузка – основы отсутствия страшной патологии в старости и хорошего качества жизни.