Голос выдает истинные чувства

Проведенные новые исследования в области психологии привели к интересным результатам. Как утверждают ученые, личные симпатии между представителями разных полов могут сопровождаться признаками, которые сами люди никак не регулируют, и более того, в большинстве случаев даже не замечают. Например, исследователи утверждают, что если вы хотите выяснить, как к вам относится определенный человек, то в первую очередь обратите пристальное внимание на звучание его голоса, когда он общается с вами.

Дело в том, что если женщина общается с интересующим ее человеком, то тембр ее голоса приобретает некоторую хрипловатость. Что касается мужчин, то их голос, наоборот, становится более высоким. Эксперты из Albright College, Пенсильвания, выяснили, что если мужчина или женщина общаются с привлекательным собеседником, то у них происходит подсознательное копирование голоса этого человека. В итоге, голос женщины приобретает определенную грубость и хрипловатость, а мужской голос начинает звучать приятнее и мягче. Чтобы прийти к такому выводу, специалисты проанализировали голоса двадцати четырех людей, которые недавно влюбились, и совершали телефонные звонки.

Следует отметить, что многие люди замечают на примере своих знакомых или друзей, что у тех при разговоре с любимым человеком начинает меняться голос. В то же время, при разговоре с теми, кто не являлся предметом их романтического интереса, голос звучит одинаково. Особенно подобная разница заметна, когда разговор ведется по телефону.

Подобные исследования проводились неоднократно, и возникающие изменения были зафиксированы группой независимых наблюдателей, в составе которой было восемьдесят человек. Они прослушивали записи разговоров, и иногда это было лишь завершение беседы, две секунды. Но и в таком случае наблюдателями было в точности сообщено, вел ли человек разговор с кем-то из знакомых, или же это был предмет любовной страсти.

Как рассказала профессор Сьюзан Хьюз, являющаяся автором исследования, при общении с любимым человеком звучание голоса было более приятным, и сексуальным. Женщины при этом начинали говорить более бархатным, низким тембром, а мужчины обретали более высокий голос. Эксперты утверждают, что в данном случае, как бы отражался их посыл – «я тот, который тебе нужен». Кроме того, наблюдателями была отмечена в голосе и нервозность. Это объясняется боязнью людей в начальном периоде быть отвергнутыми.