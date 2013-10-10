Массаж - серьёзное средство для улучшения здоровья

Специалисты из Лос-Анджелеса после проведенных исследований заявили, что массаж - это серьезное средство для улучшения здоровья. Он серьезно повышает иммунитет, и именно поэтому человек защищен намного лучше от онко-заболеваний, пишут иностранные СМИ.

По утверждению специалистов, самым полезным выступает именно интенсивный массаж, носящий название «шведский». Эксперименты продемонстрировали, что он улучшает не только общее самочувствие, но еще способствует улучшению в организме кровотока, мышечному расслаблению, а кроме всего этого усиливает иммунитет.

При исследовании добровольцев, у тех, кто получал данный вид массажа, было зафиксировано улучшение качества лимфоцитов, а ведь данные компоненты участвуют в крови именно в защите организма иммунитетом. Кроме прочего, у людей из данной группы возникло понижение уровня вазопрессина, то есть гормона стресса.

Марк Рапапорт, который является главой группы этого нового исследования, говорит, что шведский массаж для иммунитета просто незаменим. Ученый полагает, что массаж может просто идеально укрепить иммунитет.