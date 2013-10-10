Какие молочные продукты вредны для детей

О вреде бездумного употребления молока и молочных продуктов недавно заявили ученые из Гарварда, пишет "Раут". Они провели исследование, на основании которого сделали вывод, что не любое для детей полезно. Автор исследования, педиатр Дэвид Людвиг, рассказал, что если в молоке содержится сахар, или другие подсластители, то оно является несомненно вредным.

Кроме того, ученый считает, что если в рационе увеличено количество определенных продуктов, то требуется снизить суточные объемы использования молочной продукции. Наибольшим злом для ребенка можно считать шоколадное обезжиренное молоко. В его составе основная часть калорий отведена жирам и сахару. В одном стакане нежирного однопроцентного молока сто две калории, и восемнадцать из них - это "твердые жиры".

По мнению специалистов, лучше заменять часть молочного рациона другими продуктами, содержащими в своем составе кальций. Потребление молока можно уменьшить, если добавить в рацион бобы, шиповник, орехи, зелень. Что касается взрослых, то молоко вредно для тех, у кого плохая усвояемость лактозы. При этом возникает диарея, вздутие живота, расстройства желудочно-кишечного тракта.

meddaily.ru