За два дня уровень радиации на "Фукусиме" вырос в 13 раз

За два дня уровень радиации вырос в 13 раз.

Уровень радиации внутри защитной дамбы на АЭС "Фукусима-1" достиг рекордно высокого уровня с момента аварии в марте 2011 года. Об этом сообщила компания-оператор "Токио электрик пауэр" (ТЭПКО), отвечающая за станцию, передает ИТАР-ТАСС.

По данным компании, уровень цезия в воде в районе второго реактора составил 1200 беккерелей на литр при норме в 90 беккерелей на литр жидкости, что почти в 13 раз превышает аналогичные показатели, полученные после пробы во вторник. ТЭПКО объясняет резкий скачок уровня радиации инцидентом, который произошел 9 октября во время проведения ремонтных работ. Тогда рабочие по ошибке отсоединили трубу, отводящую радиоактивную воду из реактора, в результате чего произошла утечка почти 10 тонн жидкости с высоким содержанием цезия и стронция-90, шестеро человек при этом попали под облучение.