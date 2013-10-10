Лидеры подделок среди лекарств

Больше всего подделок встречается среди препаратов для лечения эректильной дисфункции и болезней желудка. Об этом рассказал представитель Европейского директората качества лекарственных препаратов и медицинских услуг Совета Европы Франсуа-Ксавье Лери.

Лекарства для улучшения эрекции пользуются популярностью у производителей фальшивок, поскольку многие пациенты стесняются покупать их в аптеке, и приобретают через интернет более дешевые подделки. Среди фальшивок встречаются и препараты для лечения онкозаболеваний, болезней органов дыхания.

Напомним, по оценкам украинских фармацевтов, 1-5% лекарств на фармрынке Украины – поддельные.

likar.info