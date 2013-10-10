В старости мозг ржавеет в буквальном смысле

Австралийские ученые, изучающие строение и физиологию работы мозга, пришли к выводу, что в период старения в нем нарушаются метаболические процессы, связанные с металлами, пишут "МедВести". Это может приводить к тому, что мозговое вещество ржавеет в буквальном смысле слова. Исследователи из университета Мельбурна считают, что нормальная работа мозга обусловлена, в частности, высоким содержанием в нем металлов. В том числе для работы мозга необходимы окисляемые металлы, такие как железо и цинк.

Примерно к шестидесяти годам организм проходит несколько стадий метаболических изменений, которые изменяют внутренние процессы. Поступающее в мозг железо, при метаболических нарушениях способно окисляться и нарушать работу сети нейронов. В результате может развиться старческое слабоумие и болезнь Альцгеймера. Сейчас австралийские ученые работают над созданием препаратов, которые способны восстанавливать метаболический баланс организма.

meddaily.ru