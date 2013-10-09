Испанские паралимпийцы оказались умственно здоровыми людьми

Испанский журналист Карлос Рибагорда провёл собственное расследование и раскрыл обман паралимпийской сборной своей страны. Во время Игр в Сиднее в 2000 году только двое из 12 чемпионов по баскетболу имели отклонения в умственном развитии, пишет RT.

Результаты своего скандального расследования журналист опубликовал в Spain`s Capital Magazine. Чтобы раскрыть мошенничество, ему пришлось самому записаться в члены паралимпийской сборной. Оказалось, что представители паралимпийского комитета никогда не проводили тестирования умственных способностей спортсменов. Более того, десять чемпионов оказались умственно здоровыми людьми.

Выяснилось, что Испанская федерация спорта для умственно отсталых намеренно завербовала в команду спортсменов, не имеющих отклонений в умственном развитии. Каждый из них получил письмо, в котором сообщалось, что цель подобной политики – завоевание медалей и соответствующего спонсорства.

После того, как Карлос Рибагорда раскрыл обман 13-летней давности, всю команду золотых медалистов испанской паралимпийской сборной по баскетболу лишили наград, и первое место было присуждено российской команде. В 2000 году, после победы сборной, президент Испанской федерации спорта для умственно отсталых отрицал какую-либо подтасовку. Теперь он принёс официальные извинения и понёс должное наказание. За своё мошенничество ему пришлось заплатить штраф в размере €5,4 тыс.