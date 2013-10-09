Украинцам в Китае рекомендуют быть готовыми к эвакуации

В связи с чрезвычайными последствиями стихийного бедствия, вызванного тайфуном Фитоу в Китае, Министерство иностранных дел рекомендует украинцам, которые находятся на территории этой страны, ограничить любые поездки и быть готовыми к экстренной эвакуации.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики МИД.

«В связи с чрезвычайными последствиями стихийного бедствия, вызванного тайфуном Фитоу в провинциях Чжецзян и Фуцзянь (КНР), МИД рекомендует гражданам Украины, которые находятся на территории этой страны, постоянно отслеживать сообщения местных органов о развитии ситуации; ограничить любые поездки частными и общественными видами транспорта; покидать свое место жительства лишь в случае крайней потребности, а также быть готовыми к экстренной эвакуации из опасных зон действия тайфуна и, в случае ее проведения, соблюдать инструкции спасательных служб», - отмечается в сообщении.

В случае необходимости получения соответствующей помощи МИД советует гражданам Украины обращаться в Посольство Украины в КНР по телефону: +86-157-0168-2902, в Генеральное консульство Украины в Шанхае по телефону: +86 13816318830, Генеральное консульство Украины в Гуанчжоу по телефонам: +8613527822509; +8615218845510.

Также в Департаменте информполитики напомнили о функционировании в МИД круглосуточной горячей линии: +38 044 238 16 57.

Как сообщал УНИАН, убытки от тайфуна Фитоу в Китае составляют 2 млрд долларов, в 11 городах провинции Чжецзян пострадали 7 млн человек, погибли шесть, четверо считаются пропавшими без вести.