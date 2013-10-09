В Бангладеш при пожаре на фабрике погибли не менее 9 человек
11:51, 09 октября 2013Зарубежные новости
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Работали сверхурочно
Не менее 9 человек погибли при пожаре в здании фабрики по пошиву одежды, расположенном в пригороде столицы Бангладеш – города Дакка.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс, пожар в четырехэтажном здании вспыхнул вечером, когда рабочая смена уже закончилась. Как отмечают местные СМИ, на фабрике оставались еще несколько человек, которые продолжали работать сверхурочно.
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