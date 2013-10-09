В Бангладеш при пожаре на фабрике погибли не менее 9 человек

Не менее 9 человек погибли при пожаре в здании фабрики по пошиву одежды, расположенном в пригороде столицы Бангладеш – города Дакка.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс, пожар в четырехэтажном здании вспыхнул вечером, когда рабочая смена уже закончилась. Как отмечают местные СМИ, на фабрике оставались еще несколько человек, которые продолжали работать сверхурочно.