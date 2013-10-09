40% населения планеты может оказаться без питьевой воды

К 2030 году 40% населения планеты может остаться без достаточного количества питьевой воды.

Об этом генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил сегодня на Водном саммите в Будапеште, который посвящен поиску устойчивых концепций использования этого природного ресурса, передает ИТАР-ТАСС.

"2013 год объявлен международным годом сотрудничества в области водных ресурсов, мы должны вместе гарантировать равных доступ всех людей к воде", - отметил Пан Ги Мун, добавив, что нехватка воды является одним из главных вызовов для человечества на ближайшие десятилетия.

Генсек ООН подчеркнул, что рачительное использование воды является не только задачей властей. "Нельзя все сваливать на правительства. Нужно, чтобы над этим работали все: и правительства, и бизнес-сообщество и гражданское общество, а также каждый человек в отдельности", - пояснил он.

По мнению генсека, проблему нехватки воды нужно решать в нескольких направлениях.

"Первое - это продовольственная безопасность, - заявил он. - Сельское хозяйство не может существовать без воды, и оно является главным ее потребителем". Снизить потребление позволит разработка и внедрение современных ирригационных систем, а также культивация новых сортов сельскохозяйственных культур, более устойчивых к засухе, убежден он.

Второе направление, по словам генсека, - борьба с изменением климата. Здесь необходимо сделать все возможное, чтобы остановить глобальное потепление.

Еще одной проблемой является нехватка очистных сооружений и канализаций, а также неразвитость водопроводной инфраструктуры. По его данным, более 2,5 млрд человек не имеет доступа к нормальным санитарным условиям, а около 1 млрд человек и вовсе лишены доступа к водопроводным и канализационным системам.

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