На Земле началась магнитная буря.

Как передает РИА «Новости», об этом свидетельствуют данные Института прикладной геофизики Росгидромета и Центра прогнозов космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

По информации американских специалистов, около полуночи по московскому времени расчетный планетарный индекс геомагнитных возмущений Kp достиг значения пяти — минимального уровня, который считается магнитной бурей.

По мнению ученых, причиной возмущений стал корональный выброс массы — облако плазмы, выброшенное Солнцем, которое заставило земную магнитосферу колебаться.

Магнитные бури нередко сопровождаются головными болями, мигренями, учащенным сердцебиением, бессонницей, плохим самочувствием, пониженным жизненным тонусом, перепадами давления. Ученые связывают это с тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей.