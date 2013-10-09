На Земле началась магнитная буря
Колебания магнитного поля замедляют капиллярный кровоток
На Земле началась магнитная буря.
Как передает РИА «Новости», об этом свидетельствуют данные Института прикладной геофизики Росгидромета и Центра прогнозов космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).
По информации американских специалистов, около полуночи по московскому времени расчетный планетарный индекс геомагнитных возмущений Kp достиг значения пяти — минимального уровня, который считается магнитной бурей.
По мнению ученых, причиной возмущений стал корональный выброс массы — облако плазмы, выброшенное Солнцем, которое заставило земную магнитосферу колебаться.
Магнитные бури нередко сопровождаются головными болями, мигренями, учащенным сердцебиением, бессонницей, плохим самочувствием, пониженным жизненным тонусом, перепадами давления. Ученые связывают это с тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей.