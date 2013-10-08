На оливковом масле не рекомендуют жарить

Жарить на оливковом масле запрещено. Всем известно, что оливковое масло — продукт полезен для здоровья. Использование такого масла как заправки к легким закускам, салатам и готовым блюдам делает пищу более вкусной и ароматной.

А вот жарить на оливковом масле не рекомендуют. Существует мнение, что даже при легком нагревании в оливковом масле образуются транс-жиры и канцерогены.

Профессор Грегорио Варела с кафедры питания Мадридского университета, автор монографии о приготовлении блюд с оливковым маслом, объясняет: «Оливковое масло сохраняет большинство полезных веществ даже после термической обработки при высокой температуре. Важно просто не разогревать его до состояния, когда оно начинает дымить (при 200-250 градусах)». Для легкой жарки достаточно 130-145 градусов, для выпечки в духовке — 180-200.