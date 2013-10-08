Почему белый сахар вреден

Тростниковый сахар vs рафинад. Взгляды на тростниковый сахар разделились: одни считают его низкокалорийным и полезным, другие — удачным маркетинговым ходом. На самом деле, опасность сахара зависит от способа его обработки. Если готовый продукт-сырец рафинируют, то есть полностью очищают от примесей, получается обычный белый сахар, пишут иностранные СМИ.

Такой сахар называют сладким ядом, потому что после отбеливания в нем остается небольшое количество вредных примесей, например, фосфорная и муравьиная кислота, сернистый газ и отбеливающие вещества. Свекольном сахара без рафинирования не обойтись — сырец имеет неприятный запах и привкус. А вот не рафинированный тростниковый (тот самый, коричневый), наоборот, в первоначальном виде лишь выигрывает, приобретая приятный вкус карамели.

Проблема в том, что настоящий тростниковый сахар в наших магазинах практически не встретишь. Производители добавляют мелассу к уже очищенного рафинада.