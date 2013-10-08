Массаж существенно укрепляет иммунитет

Процедуры массажа значительно повышают иммунитет, пишет "Российская газета" . Благодаря прохождению курса массажа можно повысить защиту организма. В том числе массаж можно рассматривать как часть противораковой терапии. Это установили исследователи из американского Центра медицины Cedars-Sina.

По данным исследователей, наибольшим укрепляющим эффектом обладает шведский массаж, улучшающий кровоток. В ходе эксперимента добровольцы были разделены на две группы. Участники одной прошли несколько 40-минутных сеансов обычного массажа, а остальные - шведского. После массажных процедур все сдавали кровь на анализ. Оказалось, что у тех, кто прошел сеансы шведского массажа, улучшилось качество лимфоцитов - компонентов крови, участвующих в иммунной защите. Также у них была снижена концентрация гормона стресса вазопрессина.

Авторство техники шведского массажа принадлежит шведскому врачу XIX века Пер-Хенрнку Лингу, который изучил формы массажа древних греков, римлян, китайцев и арабов и разработал свою собственную систему массажа. Методика шведского массажа включает в себя следующие приемы: поглаживания, растирания, разминания и движения, причем акцент делается именно на растирания и движения. Целью шведского массажа является глубокое проникновение в ткани, растирание образовавшихся уплотнений и растягивание сосудисто-нервных пучков.