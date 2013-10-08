Цвет вина влияет на количество выпитого

Цвет вина влияет на размер и форму бокала, из которого мы этот алкогольный напиток пьем, как выяснили ученые из США. Оказалось, что любители белого вина бессознательно наливают себе больше, чем поклонники красного.

количество вина Исследователи из Государственного университета Айовы попросили группу добровольцев выбрать себе бокалы и налить то количество вина, которое они считают нормальным для себя. Оказалось, что при разливе белого вина те же самые люди наливали в бокалы, в среднем, на 9% больше, чем при разливе красного, хотя были искренне убеждены, что это одна и та же порция, пишет Мedikforum

Если же они брали в руки более широкие стаканы, то разница между дозировкой белого и красного вина вообще достигала 12%. По мнению исследователей, человек неосознанно наливает себе больше белого вина, чем красного, и это может иметь негативные последствия для здоровья.

"Если вы спросите кого-нибудь о том, как много он пьет, то услышите про общее количество бокалов, - говорит автор исследования доктор Даг Уолкер. - К примеру, вам ответят, что это 2 бокала в день, или 5 в неделю. Но на деле вы не получите необходимой информации, потому что количество вина в бокале – величина условная. 2 бокала для одного человека отличается от 2 бокалов для другого. Меняется этот уровень и в зависимости от цвета вина".

Данные исследования опубликованы журналом Substance Use & Misuse. Ученые считают, что полученные ими факты демонстрируют, как важно учить людей правильно разливать спиртное и следить за его дозировкой. Пусть превышение дозировки на 9% или 12% со стороны кажутся не такой большой цифрой, но в долгосрочной перспективе это обязательно скажется на здоровье не в лучшую сторону.