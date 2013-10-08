Лишний сон вредит здоровью

В ходе исследования, проведенного сотрудниками Американской академии медицины сна, было установлено, что лишние часы сна провоцируют развитие диабета, сердечных заболеваний, тревожности и ожирения.

О том, что недосып вреден для здоровья известно давно. Но избыток сна не менее опасен.

По словам ученых, оптимальное количество часов сна сокращает риск данных заболеваний и улучшает состояние здоровья людей старше 45 лет.

- Здоровый образ жизни заключается не только в соблюдении диеты и физической активности. - Считает специалист по сну Сафван Бадр. - Намного важнее то, сколько человек спит. Взрослые люди стараются спать по 7-9 часов, чтобы улучшить свое самочувствие, однако это полезно лишь для тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

В ходе исследования ученые проанализировали медицинские записи 54 тысяч американцев в возрасте 45 лет. Оказалось, что почти треть из них страдали недосыпом (спали 6 и менее часов). Две трети участников исследования придерживались оптимальной продолжительности сна (спали 7-9 часов). А остальные спали более 10 часов.

- Взаимосвязь между нездоровой продолжительностью сна и хроническими заболеваниями частично объясняется психическими расстройствами и ожирением. Это говорит о том, что, помимо наблюдений за состоянием сна, врачам следует проводить мониторинг психического состояния и контролировать ИМТ пациентов с хроническими заболеваниями. - Рассказал Джанет Крофт из Американского центра по контролю и профилактике заболеваний.